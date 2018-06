Berlin (AFP) Vor dem EU-Gipfel zur Flüchtlingskrise in Brüssel hat die SPD Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Rücken gestärkt. "Wir stehen zu einer europäischen Lösung in der Flüchtlingsfrage, weil wir ja auch jetzt wieder sehen, wozu nationale Alleingänge führen", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Donnerstag im Deutschlandfunk. "Die führen nur dahin, dass das Problem verschoben wird von einem Land ins andere."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.