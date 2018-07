Berlin (AFP) Angesichts konkreter Hinweise auf Anschlagspläne sind die deutsche Botschaft und das Konsulat sowie die deutschen Schulen in Ankara und Istanbul geschlossen worden. Die Sicherheitsbehörden hätten "sehr konkrete und deshalb sehr ernst zu nehmende Hinweise" erhalten, dass "terroristische Attentate gegen unsere deutschen Vertretungen innerhalb der Türkei vorbereitet seien", sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstag in Berlin.

