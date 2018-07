Berlin (AFP) Vor dem Justizministergipfel in Berlin fordert die gegen Rechtsextremismus eintretende Amadeu Antonio Stiftung ein grundsätzliches Bleiberecht für Opfer flüchtlingsfeindlicher Angriffe. Eine solche Maßnahme würde "den Motiven der Angreifer diametral gegenüberstehen", erklärte am Donnerstag der Geschäftsführer der Stiftung, Timo Reinfrank. Erhebungen der Stiftung zufolge gab es 2016 in Deutschland bereits 289 Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Unterkünfte, bei denen 151 Menschen verletzt wurden.

