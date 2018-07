Brüssel (AFP) Vor dem EU-Gipfel zur Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise mit der Türkei hat sich Ratspräsident Donald Tusk zurückhaltend zu den Erfolgsaussichten geäußert. "Nur wenn wir alle in abgestimmter Form zusammenarbeiten und einen kühlen Kopf bewahren, werden wir erfolgreich sein", sagte Tusk am Donnerstagvormittag in Brüssel. "Ich bin vorsichtig optimistisch, aber offen gesagt mehr vorsichtig als optimistisch."

