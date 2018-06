Brüssel (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat sich vor dem EU-Gipfel in Brüssel mit Frankreichs Staatschef François Hollande sowie dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras getroffen. Das berichteten Diplomaten in Brüssel. In Griechenland sitzen Tausende Flüchtlinge unter zum Teil extrem schlechten Bedingungen fest, weil Staaten entlang der sogenannten Balkanroute ihre Grenzen dicht gemacht haben. Beim Gipfel geht es darum, dass sich die EU mit der Türkei darauf einigt, die Flüchtlingsbewegung gemeinsam einzudämmen und Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückzubringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.