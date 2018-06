Brüssel (dpa) - EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hat die unnachgiebige Haltung vieler EU-Staaten in der Flüchtlingsfrage kritisiert. Rund 20 Staaten verweigerten derzeit die Aufnahme von Flüchtlingen, sagte Schulz beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "Und in Idomeni sitzen die Menschen im Dreck", sagte er mit Blick auf die verzweifelte Lage Tausender Flüchtlinge an der griechisch-mazedonischen Grenze. Die EU will sich mit der Türkei darauf einigen, den Flüchtlingsandrang einzudämmen und Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückzubringen.

