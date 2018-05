Melbourne (SID) - Aston Martin ist zurück in der Formel 1 - zumindest als Nebendarsteller. Der frühere Weltmeister-Rennstall Red Bull Racing verkündete vor dem Saisonauftakt beim Großen Preis von Australien (Sonntag, 6.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) eine technologische Partnerschaft mit dem britischen Sportwagenhersteller. Schon in Melbourne ist das Aston-Martin-Logo auf den Autos zu sehen.

"Das ist ein sehr spannendes Projekt für uns", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner am Donnerstag: "Durch die Partnerschaft kehrt dieses Logo erstmals seit 1960 in die Formel 1 zurück." Über eine Zusammenarbeit war schon im vergangenen Sommer spekuliert worden, der Plan zerschlug sich aber zunächst wieder. In der Zwischenzeit stand auch eine Partnerschaft Aston Martins mit Nico Hülkenbergs Force-India-Team im Raum.

Teil der Einigung ist nun auch ein Plan, nach dem Red Bulls Star-Designer Adrian Newey gemeinsam mit Aston Martin einen Sportwagen für die Straße entwirft. Dies sei "ein lang gehegter Traum Neweys", sagte Horner.