Paris (AFP) Rund vier Monate nach den Anschlägen von Paris hat ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss die Konzerthalle Bataclan besucht, in der Islamisten 90 Menschen getötet hatten. Insbesondere solle genau der Einsatz der Polizei-Eliteeinheiten an jenem 13. November nachvollzogen werden, sagte der Ausschussvorsitzende Georges Fenech am Donnerstag vor dem Musikclub.

