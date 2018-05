Köln (SID) - Nach dem 120-Minuten-Krimi von Bayern München in der Champions League gegen Juventus Turin hofft der 1. FC Köln vor dem Bundesliga-Spiel gegen den Tabellenführer am Samstag (15.30/Sky) auf eine Überraschung. "Im Fußball ist mehr als in jeder anderen Sportart eine Sensation möglich", sagte Trainer Peter Stöger zu Sky Sport News HD: "Wir arbeiten darauf hin, eine Überraschung zu liefern. Ob das gelingt, werden wir sehen."

Im Team werde auch "darüber gesprochen, wo man ihnen Probleme bereiten könnte. Das ist erfreulich", erklärte der Österreicher weiter. Mit dem 2:0 bei Schlusslicht Hannover 96 am vergangenen Wochenende hat der bis dahin 2016 mäßig erfolgreiche FC die ohnehin theoretische Abstiegsgefahr endgültig gebannt und neues Selbstvertrauen getankt. "Das Gefühl, noch gewinnen zu können, tut uns gut", betonte Stöger: "Die Jungs sind voller Vorfreude auf das Spiel gegen Bayern."

Beim 4:2 der Bayern nach Verlängerung im Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch habe Juve "eine gute Mischung gefunden zwischen sehr hoch verteidigen und im Umschaltspiel kompakt zu stehen", betonte der Österreicher. Das habe aber auch nicht gereicht, weil der Siegeswillen der Bayern "sehr beeindruckend" gewesen sei.

Etwas überraschend: Während mancher Bundesligist vor Spielen gegen den FC Bayern eigens den Rasen ramponiert, erhalten die Kölner ausgerechnet vor dem Gastspiel des spielstarken Branchenprimus ein neues Spielfeld. "Der Rasen hatte keine Qualität, und ich bin sehr froh, dass er ausgetauscht wird", sagte Stöger: "Und wenn es vor Bayern ist, ist es halt vor Bayern."

Der Klub hatte zuvor ein Foto der Verlegung des Rasens getwittert und geschrieben: "Wir machen uns schick für den FC Bayern."