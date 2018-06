Amsterdam (SID) - Arjen Robben fehlt nicht nur Bayern München aufgrund seiner Adduktorenprobleme bis auf Weiteres, der Flügelstürmer steht auch der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft bei den Länderspielen gegen Frankreich (25. März) und England (29. März) nicht zur Verfügung. Das teilte der niederländische Verband KNVB am Donnerstag mit.

Der 32-Jährige wolle sich "voll und ganz auf die Genesung fokussieren", hieß es in der Mitteilung. Nach der gescheiterten EM-Qualifikation sollten die Tests gegen den EM-Gastgeber und den ehemaligen Weltmeister den Startschuss für den Neuaufbau der Elftal markieren, bei dem Robben trotz seines Alters ein wichtiger Baustein sein soll.

Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer hatte bereits am Mittwoch am Rande des Champions-League-Achtelfinals gegen Juventus Turin (4:2 n.V.) erklärt, dass Robben am Samstag im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln pausieren müsse, obwohl es sich bei der Verletzung um "keine große Geschichte" handele.