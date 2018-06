Athen (AFP) Die griechische Polizei hat nach eigenen Angaben sechs Mitglieder einer Schleuserbande festgenommen, die irakische Migranten in einem Kleinflugzeug nach Italien bringen wollten. Vier Griechen und zwei Iraker seien bei einem Einsatz in der Hauptstadt Athen und in Mesolongi im Landesinnern in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unter ihnen seien der mutmaßliche Chef der Bande, ein 43-jähriger Iraker, und ein griechischer Pilot.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.