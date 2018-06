Sanaa (AFP) Bei dem Luftangriff der arabischen Militärkoalition im Norden des Jemen am Dienstag sind nach UN-Angaben 119 Menschen getötet worden. Zudem seien bei dem Angriff auf einen Markt in der Provinz Hadscha 47 Menschen verletzt worden, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Donnerstag mit. Zuvor hatten Rettungskräfte von 41 Toten und 35 Verletzten gesprochen.

