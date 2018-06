Griesheim (dpa) - Ohne Führerschein und berauscht von Drogen hat sich ein 17-jähriger Autofahrer in Hessen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zusammen mit zwei Freunden wollte er vor einer Kontrolle der Beamten fliehen. In einer Sackgasse in Griesheim nahm die Flucht mit dem Auto ein jähes Ende. Zu Fuß setzten der 17-Jährige und seine 14 und 21 Jahre alten Begleiter die Flucht fort. Dabei griff einer der Drei die Uniformierten mit einem Messer an. Die beiden Minderjährigen wurden festgenommen, der 21-Jährige konnte entkommen. Er wird nun per Haftbefehl gesucht.

