Düsseldorf (dpa) - Nach den Abi-Ausschreitungen in Köln ist nun auch in Düsseldorf ein Gewalt-Exzess an einer Schule bekannt geworden. Der Hausmeister eines Düsseldorfer Gymnasiums sei zusammengeschlagen und erheblich verletzt worden, bestätigte ein Polizeisprecher. Die Polizei habe in Tatortnähe mehrere Verdächtige aufgegriffen. Der Hausmeister war nachts verprügelt worden, als er verdächtige Gestalten auf dem Schulgelände bemerkt hatte. Was diese dort wollten, sei noch unklar. In der Nacht zu Dienstag war in Köln ein Abi-Streich derart eskaliert, dass zwei 18-Jährige schwer verletzt wurden.

