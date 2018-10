Brüssel (AFP) Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite hat Kritik an dem geplanten Flüchtlingspakt mit der Türkei angemeldet. Das vorgeschlagene Paket sei "sehr kompliziert", "schwer umzusetzen" und befinde sich "an der Grenze des internationalen Rechts", sagte die Staatschefin vor dem EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel.

