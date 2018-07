Brasília (dpa) - Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva übernimmt einen Ministerposten in der stark unter Druck stehenden Regierung von Präsidentin Dilma Rousseff. Laut Rousseff wird der 70-Jährige in Brasília neuer Chef der Casa Civil - der Posten ist vergleichbar mit dem eines Kabinettschefs. Die Personalie ist hochumstritten, im Abgeordnetenhaus kam es zu wütenden Protesten. Gegen Lula laufen Korruptionsermittlungen. Mit dem Aufrücken in die Regierung werden die Hürden für einen Prozess deutlich höher.

