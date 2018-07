Berlin (dpa) - Nach jahrelangen Verzögerungen macht der Bund ernst im Kampf gegen den grassierenden Steuerbetrug mit manipulierten Ladenkassen. Das Finanzministerium legt heute den lange von Ländern und Experten angemahnten Referentenentwurf für ein "Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen" vor. "Wir schieben gezinkten Kassenaufzeichnungen endgültig den Riegel vor", hieß es im Finanzministerium in Berlin. Der Staat verliert Einnahmen, weil Unternehmen Umsätze nicht oder falsch erfassten - vor allem in der Gastronomie und in anderen Branchen mit hohem Bargeldanteil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.