Moskau (AFP) Der Abzug des Großteils der russischen Truppen aus Syrien soll nach Angaben aus Moskau noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Der russische Luftwaffenkommandeur Viktor Bondarew sagte der Zeitung "Komsomolskaja Prawda" vom Donnerstag, die von Präsident Wladimir Putin angeordnete Abzugsmission werde in "zwei bis drei Tagen" ausgeführt sein. Demnach geht es in erster Linie um den Abzug von Flugzeugen und Helikoptern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.