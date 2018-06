München (SID) - Der Weltranglisten-13. Dominic Thiem führt das Starterfeld des ATP-Sandplatzturniers in München (25. April bis 1. Mai) an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag nach dem offiziellen Meldeschluss bekannt. Neben dem Österreicher gehören die aktuellen Top-20-Spieler Gael Monfils (Frankreich), David Goffin (Belgien) und Roberto Bautista Agut (Spanien) zu den topgesetzten Spielern.

Deutsche Hoffnungsträger sind die Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Alexander Zverev (Hamburg). Der 32-jährige Kohlschreiber hatte bei den BMW Open, einem Turnier der kleinsten ATP-Kategorie, 2012 den Titel geholt und letztes Jahr das Finale gegen Olympiasieger Andy Murray (Schottland) knapp verloren.