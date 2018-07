Miami (SID) - Tennis-Superstar Roger Federer kehrt früher als gedacht auf die ATP-Tour zurück. Der Schweizer wird schon beim am Montag beginnenden Turnier in Miami/Florida aufschlagen. Das gab der 34-Jährige via Twitter bekannt.

Federer hatte sich nach dem Halbfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne gegen Novak Djokovic einem arthroskopischen Eingriff am Meniskus im linken Knie unterzogen. Zuletzt hatte er seine Rückkehr für das Sandplatz-Masters in Monte Carlo (ab 10. April) geplant.