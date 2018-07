Istanbul (dpa) - Wegen einer Terrorwarnung sind in Istanbul die deutsche Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat sowie die deutsche Schule in Istanbul geschlossen worden. Das Auswärtige Amt riet auf seiner Homepage zu erhöhter Vorsicht in Istanbul, Ankara und anderen türkischen Großstädten. In Ankara waren am Sonntag bei einem Anschlag 37 Menschen getötet worden. Heute bekannte sich die aus der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK hervorgegangene Splittergruppe Freiheitsfalken Kurdistans zu dem Attentat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.