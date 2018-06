Stuttgart (dpa) - Der Stuttgarter Feinstaub-Alarm geht in die Verlängerung: Die Empfehlung zum Verzicht auf Autofahrten gilt vorerst bis Sonntagabend - so lang dauerte noch keine der bisherigen vier Aktionen, wie die Stadt mitteilte. Im Januar hatte Stuttgart als erste deutsche Stadt einen Feinstaub-Alarm ausgerufen, damals dauerte er fünf Tage. Der aktuelle Alarm dauert mindestens sieben Tage, eventuell noch länger. Grund: die Wettervorhersage. Es ist kein Regen in Sicht, auch mit starken Winden wird nicht gerechnet. Die Messwerte zum gesundheitsschädlichen Feinstaub sind weiter relativ hoch.

