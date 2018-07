Washington (AFP) Der Skandal um mit Blei verseuchtes Trinkwasser in den USA weitet sich aus. Wie die Zeitung "USA Today" am Donnerstag unter Berufung auf eigene Recherchen berichtete, sind rund sechs Millionen US-Bürger betroffen. In etwa 2000 Wasserverteilungssystemen seien Bleiwerte gemessen worden, die über den von der Umweltschutzbehörde EPA empfohlenen Grenzwerten lägen. Betroffen seien alle 50 Bundesstaaten.

