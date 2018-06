Miami (AFP) Der Sohn des legendären US-Sängers Frank Sinatra ist tot. Frank Sinatra jr. sei am Mittwoch im Alter von 72 Jahren gestorben, teilte seine Schwester Nancy Sinatra über das soziale Netzwerk Facebook mit. Sinatra, der ebenso wie seine Schwester in die Fußstapfen des berühmten Vaters getreten war, erlag demnach bei einer Tournee im US-Bundesstaat Florida einem Herzinfarkt. Er sollte am Mittwochabend in Daytona Beach mit seinem Programm "Sinatra singt Sinatra" auftreten.

