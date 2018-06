Washington (AFP) Die Vereinigten Staaten haben die Verbrechen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gegen Christen, Jesiden und Schiiten in Syrien und im Irak als "Völkermord" eingestuft. Die IS-Miliz sei "völkermörderisch in ihrem Selbstverständnis, in ihrer Ideologie und in ihrem Handeln", sagte US-Außenminister John Kerry am Donnerstag in Washington. Die Dschihadisten würden außerdem "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" begehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.