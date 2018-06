Chanty-Mansijsk (SID) - Laura Dahlmeier (Partenkirchen) und die deutschen Biathletinnen haben im letzten Sprintrennen der Saison das Podium verpasst. Beim Weltcup in Chanty-Mansijsk reichte es für Verfolgungs-Weltmeisterin Dahlmeier über 7,5 km nach drei Schießfehlern nur zum 36. Platz. Beste Deutsche war Franziska Preuß (Haag) mit einem Schießfehler auf dem sechsten Rang.

"Jeder kratzt seine letzten Körner zusammen. Die Stimmung hier war super, die Russen sorgen für einen enormen Lärmpegel", sagte Preuß im ZDF.

Den Sieg sicherte sich trotz einer Strafrunde die Finnin Kaisa Mäkäräinen, die vor der Gesamtweltcup-Führenden Gabriela Soukalova (Tschechien/+3,1 Sekunden) und der ebenfalls fehlerfreien Marte Olsbu (Norwegen/+4,8) gewann.

Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), wie Preuß mit WM-Silber in der Mixedstaffel dekoriert, belegte den elften Rang. Miriam Gössner (Garmisch) lief nach einer ordentlichen Leistung auf Platz 15. Maren Hammerschmidt (Winterberg/24.), Nadine Horchler (Willingen/31.) und Vanessa Hinz (Schliersee/55.) verpassten hingegen einen Platz unter den Top 20.

Am Freitag (14.15 Uhr) absolvieren auch die deutschen Männer den letzten Sprint der Saison. Nach der insgesamt enttäuschenden WM ohne Medaille in einem Einzelrennen will vor allem Simon Schempp noch einmal glänzen. Auch für Arnd Peiffer, der sich in Sibirien 2011 zum Sprint-Weltmeister gekrönt hatte, liegt eine Top-Platzierung im Bereich des Möglichen.