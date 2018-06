St. Moritz (SID) - Ski-Rennläufer Andreas Sander hat die beste Saison seiner Karriere mit einem Ausrufezeichen beendet. Der 26-Jährige aus Ennepetal fuhr als Sechster im Super-G beim Weltcup-Finale von St. Moritz so gut wie nie in seiner Laufbahn. Vom "Stockerl" trennten Sander 0,79 Sekunden. Besser war von den deutschen Fahrern in der zweitschnellsten Disziplin zuletzt Stephan Keppler im Dezember 2010 als Zweiter in Gröden/Italien.

"Es war eine Angriffsfahrt. Natürlich waren ein paar kleine Fehler drin, aber die passieren, wenn man attackiert. Ich bin sehr zufrieden", sagte Sander im ZDF. "Einstellig - das habe ich im Super-G noch nicht geschafft. Es war eine super Saison."

Der Tagessieg ging wie in der Abfahrt am Mittwoch an den Schweizer Beat Feuz. Aleksander Aamodt Kilde aus Norwegen konnte mit Platz zwei jedoch gut leben: Der 23-Jährige, der wie Landsmann Kjetil Jansrud 0,10 Sekunden langsamer war als Feuz, sicherte sich die kleine Kristallkugel für den Disziplinbesten im Super-G.