Brüssel (AFP) Europas Staats- und Regierungschefs haben der Türkei für den Pakt zur Flüchtlingsrücknahme die Eröffnung eines weiteren Kapitels in den Beitrittsverhandlungen zugesagt. Als nächster Schritt in der Annäherung sei beschlossen, Kapitel 33 zu Haushaltsfragen bis Ende Juni zu eröffnen, heißt es im Text der EU-Türkei-Erklärung, die am Freitag verabschiedet wurde. Die EU-Kommission soll dazu im April einen Vorschlag vorlegen.

