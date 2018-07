Mainz (AFP) Die große Mehrheit der Bundesbürger sieht die Türkei nicht als verlässlichen Partner in der Flüchtlingspolitik an. Im aktuellen ZDF-"Politbarometer" vom Freitag meldeten 79 Prozent der Befragten Zweifel an, nur 14 Prozent waren gegenteiliger Ansicht.

