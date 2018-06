Berlin (AFP) Nach der Schließung deutscher Einrichtungen in der Türkei wegen einer Terrorwarnung ist die Sicherheitslage nach Angaben von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) weiter unklar. Es gebe eine "weiterhin nicht völlig geklärte Bedrohungssituation", sagte Steinmeier am Freitag in Berlin. Er bekräftigte, dass "die deutsche Botschaft in Ankara und das Generalkonsulat in Istanbul heute und am Wochenende geschlossen" blieben.

