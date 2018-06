Berlin (AFP) Der Streit in der Koalition über den Haushalt 2017 ist offensichtlich weiterhin nicht vom Tisch. "Die Gespräche laufen noch", sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Freitag in Berlin. Sie äußerte sich aber gleichwohl zuversichtlich, dass die Eckpunkte des neuen Haushalts sowie der mittelfristigen Finanzplanung am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden könnten.

