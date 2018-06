Brüssel (AFP) Der EU-Gipfel hat in den Verhandlungen über die Flüchtlingsrücknahme durch die Türkei eine wichtige Hürde genommen: EU-Ratspräsident Donald Tusk legte den Staats- und Regierungschefs einen "überarbeiteten" Erklärungsentwurf vor und empfahl diesen zur Annahme ohne weitere Änderungen, wie ein EU-Vertreter am Freitagnachmittag in Brüssel sagte. Die türkische EU-Vertretung schrieb auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, sie sehe einem "Deal vor dem Abendessen" entgegen.

