Brüssel (dpa) - Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich heute mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu auf einen Flüchtlingspakt einigen. Beim Gipfel in Brüssel wurde aber deutlich, dass für einen Kompromiss noch Hürden zu überwinden sind. Eine Abmachung sei möglich, aber nicht sicher, bilanzierte der belgische Premier Charles Michel am Morgen in Brüssel nach Abschluss des ersten Gipfeltages. Der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann berichtete, es gebe "eine gemeinsame Position" der Mitgliedstaaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.