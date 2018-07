Zürich (SID) - Schon allein der Wille zur Erneuerung spült dem skandalgeplagten Fußball-Weltverband FIFA wieder Millionen in die Kasse. Nach der letzten Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag in Zürich gab die FIFA den Abschluss eines großen Sponsorenvertrags bekannt. Der Kontrakt mit dem chinesischen Großkonzern Wanda Group soll der FIFA mehrere hundert Millionen Euro einbringen.

Am Donnerstag hatte die FIFA bekannt gegeben, im Jahr 2015 insgesamt 110 Millionen Euro Verlust gemacht zu haben. Für den kompletten Finanz-Zyklus von 2015 bis 2018 rechnete der Weltverband dennoch mit einem Gewinn von 90 Millionen Euro.