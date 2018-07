Liverpool (SID) - Teammanager Jürgen Klopp sieht dem Viertelfinale zwischen dem englischen Fußball-Spitzenklub FC Liverpool und seinem Ex-Verein Borussia Dortmund mit Freude, aber auch voller Anspannung entgegen. "Ich bin sehr glücklich über das Los. Es ist eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt", sagte der 48-Jährige auf der Homepage des LFC: "Zwei der größten Klubs der Welt treffen aufeinander."

Auf die Frage, ob mit der frühen Auslosung nicht ein Traumfinale zunichte gemacht wird, scherzte Klopp: "Wenn man die Europa League gewinnen will, muss man die stärksten Gegner schlagen. Und da ist es besser, zwei Spiele statt eins gegen sie zu haben."

Er sei "sehr glücklich, mein neues Team in Dortmund vorstellen zu dürfen", wo er von 2008 bis 2015 tätig war und zwei Meisterschaften sowie einen Pokalsieg feierte. Von den beiden Duellen im Signal-Iduna-Park (7. April) und an der Anfield Road (14. April) erwartet er "football at its best".

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hinterlässt bei Klopp aber nicht nur positive Gefühle: "Es war bereits in Mainz nie einfach, wenn ich zurückgekehrt bin und alte Freunde getroffen habe." Wenn man aber nach dem Spiel mit ihm sprechen wolle, freue er sich.

Natürlich ist sich Klopp auch der Auswirkungen dieser Paarung bewusst: "Während der Auslosung war eine Video-Sitzung, danach Training - vermutlich explodiert mein Handy vor Nachrichten."