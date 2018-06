Zürich (SID) - Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) drohen Griechenland wegen der Einmischung der Regierung in Fußball-Angelegenheiten mit nicht näher definierten Sanktionen. Beide Verbände verlangen die Rücknahme der Absetzung des griechischen Pokal-Wettbewerbs. Ein entsprechendes Schreiben sei an die griechischen Börden gegangen. Das gab die FIFA nach der letzten Sitzung des Exekutivkomitees am Freitag in Zürich bekannt.

Vor einer Woche hatte sich bereits der griechische Verband gegen die Anfang März ausgesprochene Absage zur Wehr gesetzt. Beim Obersten Gerichtshof des Landes legte der Verband Beschwerde ein und bezeichnete die von Sportminister Stavros Kontonis getroffene Entscheidung als "verfassungswidrig und illegal". Der Verband sieht seine Autonomie angegriffen.

Die Regierung hatte den nationalen Pokal nach Ausschreitungen während des Halbfinal-Hinspiels zwischen PAOK Saloniki und Olympiakos Piräus (1:2) abgesagt. PAOK-Fans hatten in der 89. Minute den Platz gestürmt, Feuerwerksraketen wurden abgeschossen, Olympiakos-Trainer Marco Silva wurde von einem vollen Getränkebecher am Rücken getroffen. Schiedsrichter Andreas Pappas brach das Spiel ab.