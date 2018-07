Jaunde (AFP) Im Kampf gegen die vor allem in Nigeria aktive Islamistengruppe Boko Haram haben die kamerunischen Behörden zuletzt zu drakonischen Maßnahmen gegriffen: Nach einer Gesetzesänderung Ende 2014 seien im vergangenen Jahr 89 Terrorverdächtige zum Tode verurteilt worden, teilten die Justizbehörden in Jaunde am Freitag mit. Die meisten von ihnen seien nahe der Grenze zu Nigeria festgenommen worden.

