Mexiko-Stadt (AFP) Nach vier Tagen haben die Behörden den ersten Ozonalarm in Mexiko-Stadt seit 13 Jahren wieder aufgehoben. Die Belastung durch das Gas sei wieder zurückgegangen, teilte das Umweltministerium in der mexikanischen Hauptstadt am Donnerstag mit. Die Behörden hatten am Montag ein Fahrverbot für ältere Wagen verhängt und am Mittwoch ein zusätzliches Fahrverbot für Fahrzeuge mit bestimmten Kennzeichen beschlossen.

