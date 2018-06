Karachi (AFP) Pakistans früherer Militärmachthaber Pervez Musharraf hat nach der Aufhebung eines Ausreiseverbots das Land verlassen. Der wegen Hochverrats angeklagte Musharraf stieg am Freitagmorgen in Karachi in ein Flugzeug nach Dubai, wie ein Vertreter seiner Partei APLM bestätigte. Dort will er demnach einige Wochen lang bleiben, um sich dann in den USA medizinisch behandeln zu lassen.

