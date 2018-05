Zürich (AFP) Die chinesische Wanda Group wird neuer Großsponsor der Fifa. Der Konzern erhalte "Sponsorenrechte der höchsten Ebene" für die vier nächsten Fußballweltmeisterschaften, erklärte der Weltfußballverband Fifa am Freitag in Zürich. Wie viel Wanda dafür zahlt, wurde nicht mitgeteilt. Der neue Fifa-Präsident Gianni Infantino erklärte, die Partnerschaft werde Entwicklung und Wachstum des Fußballs "in China und der ganzen Welt" befördern.

