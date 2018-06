Stuttgart (SID) - Mit einem ungefährdeten zweiten Platz in der Vorrunde haben sich die deutschen Kunstturnerinnen beim DTB-Pokal in Stuttgart mühelos für das Teamfinale am Sonntag (16.30 Uhr) qualifiziert. Besser als die Gastgeberinnen war nur das Quintett aus Russland, Rang drei ging an die Schweiz.

Mit 15,45 Zählern am Stufenbarren hatte die deutsche Mehrkampf-Meisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart den größten Anteil an diesem Erfolg. Eine deutsche B-Auswahl kam auf den fünften Platz und verpasste die Mannschafts-Entscheidung der besten Vier damit nur knapp.