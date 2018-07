Istanbul (dpa) - Die Schließung deutscher Einrichtungen in der Türkei ist nach Medienberichten auf konkrete Warnungen vor einem Anschlag aus dem Umfeld des Islamischen Staats zurückzuführen. Drei ausländische Geheimdienste hätten dem Bundesnachrichtendienst Name und Foto eines angeblich für den Anschlag vorgesehenen Täters übermittelt, berichtet "Der Spiegel". Ziel seien demnach konkret deutsche Einrichtungen in der Türkei gewesen, meldete auch das rbb-Inforadio. Aus Sorge vor einem Terroranschlag werden die wichtigsten deutschen Vertretungen in der Türkei übers gesamte Wochenende geschlossen bleiben.

