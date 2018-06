Brüssel (AFP) In den Verhandlungen über das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf eine Linie geeinigt. Es gebe eine "gemeinsame Position" zu den Fragen, die mit der Türkei noch geklärt werden müssten, sagte ein EU-Vertreter in der Nacht zum Freitag. EU-Ratspräsident Donald Tusk werde darüber am Freitag mit dem türkischen Regierungschef Ahmet Davutoglu beraten.

