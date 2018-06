Genf (AFP) Angesichts mangelnder Fortschritte bei den Friedensverhandlungen für Syrien hat der Sondergesandte der Vereinten Nationen, Staffan de Mistura, von der Führung in Damaskus konkrete Vorschläge gefordert. Er erwarte "in der kommenden Woche ihre Meinung, ihre Einzelheiten dazu, wie der politische Übergang gestaltet werden kann", sagte de Mistura am Freitag im schweizerischen Genf. Damaskus müsse ein "Papier zum Übergang" vorlegen.

