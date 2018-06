New York (AFP) Ein Diamantring aus dem Nachlass der vor zwei Jahren verstorbenen Schauspielerin und Diplomatin Shirley Temple wird demnächst in New York versteigert. Das tiefblaue Juwel mit einer Größe von 9,54 Karat wird von Sotheby's auf einen Wert von 25 bis 35 Millionen Dollar (22 bis 31 Millionen Euro) geschätzt, wie das Auktionshaus am Freitag mitteilte. Die Versteigerung soll am 19. April stattfinden.

