Washington (AFP) Die USA haben Angaben aus Russland zurückgewiesen, wonach die russische Luftwaffe die syrische Armee in Palmyra täglich mit dutzenden Luftangriffen unterstützen soll. Im Laufe der Woche habe es in Syrien keinerlei russische Lufteinsätze gegeben, sagte der Sprecher des zentralen US-Militärkommandos (Centcom), Patrick Ryder, am Freitag. Russland habe "die Mehrheit, wenn nicht alle" Kampfflugzeuge abgezogen.

