Chanty-Mansijsk (SID) - Biathlet Simon Schempp (Uhingen) hat in Chanty-Mansijsk den zehnten Weltcup-Sieg seiner Karriere um 1,1 Sekunden verpasst. Im Sprint über 10 km musste sich der 27 Jahre alte Schwabe nur dem Österreicher Julian Eberhard geschlagen geben. Rang drei ging an Schempps ebenfalls fehlerfreien Teamkollegen Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/+23,0).

"Natürlich bin ich sehr zufrieden. Ich habe mich die vergangenen Tage schon gut gefühlt", sagte Schempp im ZDF. Peiffer ergänzte an seinem 29. Geburtstag: "Hier in Sibirien ergeht es mir oft ganz gut. Eberhard gehört nunmal zu den besten Läufern. Es wundert mich nicht, dass er ganz vorne ist."

Das hervorragende deutsche Mannschaftsergebnis komplettierten der fehlerfreie Erik Lesser (Frankenhain) als Fünfter und Benedikt Doll (Breitnau), der trotz einer Strafrunde noch den achten Platz erkämpfte. Florian Graf (Eppenschlag/1) beendete das Rennen auf Rang 33, Matthias Bischl (Söchering/1) vier Positionen dahinter.

Zwei Chancen bieten sich Schempp und Co. in Russland noch für einen Sieg. Am Samstag stehen zunächst die Verfolgungs-Rennen auf dem Programm, ehe am Sonntag mit dem Massenstart der kräftezehrende WM-Winter endgültig beendet wird.