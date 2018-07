Berlin (AFP) Bei einem mutmaßlichen Angriff der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf der Sinai-Halbinsel sind am Samstag 13 Polizisten getötet worden. Der Mörserangriff habe sich gegen den Kontrollpunkt Safa gerichtet, teilte das Innenministerium in Kairo mit. Dieser befindet sich in der Nähe von El-Arisch, der Hauptstadt der Provinz Nord-Sinai.

