Istanbul (AFP) Nach dem Anschlag in einer Istanbuler Einkaufsstraße hat das Auswärtige Amt deutsche Reisende zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Touristen in der türkischen Metropole sollten vorerst in ihren Hotels bleiben, teilte das Auswärtige Amt am Samstag mit. Den Anweisungen der türkischen Sicherheitskräfte sei "unbedingt Folge zu leisten". Auch in Ankara und anderen Großstädten des Landes sei weiterhin erhöhte Vorsicht geboten.

