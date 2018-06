Berlin (AFP) Der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam hat offensichtlich im vergangenen Herbst in Ulm mögliche Komplizen abgeholt. Wie der Südwestrundfunk am Samstag unter Berufung auf polizeiliche Ermittlungen berichtete, fuhr er in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober mit einem auf seinen Namen angemieteten Wagen nach Ulm und offenbar nach nur rund einer Stunde wieder zurück. Abdeslam war am Freitag in Brüssel festgenommen worden.

